Самара, , 13:06 — REGNUM Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Самарской области. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, 74-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы. А всего по области умерли 104 пациента с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки в регионе было выявлено 42 человека, инфицированных коронавирусной инфекцией. А всего было выявлено 7131 фактов заражения этим вирусом. При этом 5381 человек с ним справились. На учете у врачей стоят 410 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минздраве оценили обстановку по коронавирусу в Дагестане