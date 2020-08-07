Челябинск, , 13:05 — REGNUM В Катав-Ивановском районе Челябинской области идёт устранение последствий аварии на линии связи. В ходе проведения земляных работ были повреждены линии связи ПАО «Ростелеком», сообщает региональное управление МЧС.

В Трёхгорном, Катав-Ивановске, Усть-Катавоском городском округе и Ашинском районе временно не работают телефонные номера «101», «102», «103» и «104». При этом единый номер «112» действует в штатном режиме.

На месте ЧП работают две бригады «Ростелекома». Устранить аварию планируют к 16:00 по местному времени.

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