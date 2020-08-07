Курск, , 13:05 — REGNUM Кирпичный подвал обнаружили общественники на месте просевшего грунта в центре Курска, сообщает пресс-служба мэрии. Старинное сооружение со сводчатым потолком в очень хорошем состоянии. Находку обследуют эксперты.

Грунт обвалился на территории сквера возле областной научной библиотеки имени Н. Н. Асеева. Общественник Олег Погожих спустился внутрь и обнаружил там подвал с кирпичной кладкой, сводчатые потолки и два прохода к другим помещениям, засыпанные землёй.

«Размер и цвет кирпичей, технология их укладки в сводчатые потолки позволяют предположить, что это очень старое помещение. Думаю, что это — вершина айсберга. Обнаружил несколько помещений, которые, к сожалению, засыпаны песком и мусором. Сегодня могу утверждать, что подвал не менее 40 — 50 квадратных метров и он находится в хорошем состоянии», — отметил Олег Погожих.

К подвалу приехал и глава Курска Виктор Карамышев. Он распорядился установить надёжное ограждение возле провала и провести экспертизу помещений.

«Курск в преддверии тысячелетия начинает раскрывать свои тайны. Видно, что подвал имеет историческую ценность, но нам необходимо провести экспертизу открывшихся помещений. Дал поручение комитету по управлению муниципальным имуществом Курска заняться этим вопросом максимально оперативно», — сказал глава города.

Историки предполагают, что на этом месте ранее сходились две усадьбы, одна из которых до революции принадлежала Семёновскому образцовому городскому училищу.