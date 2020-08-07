Курск, 7 августа 2020, 13:05 — REGNUM Кирпичный подвал обнаружили общественники на месте просевшего грунта в центре Курска, сообщает пресс-служба мэрии. Старинное сооружение со сводчатым потолком в очень хорошем состоянии. Находку обследуют эксперты.
Грунт обвалился на территории сквера возле областной научной библиотеки имени Н. Н. Асеева. Общественник Олег Погожих спустился внутрь и обнаружил там подвал с кирпичной кладкой, сводчатые потолки и два прохода к другим помещениям, засыпанные землёй.
К подвалу приехал и глава Курска Виктор Карамышев. Он распорядился установить надёжное ограждение возле провала и провести экспертизу помещений.
Историки предполагают, что на этом месте ранее сходились две усадьбы, одна из которых до революции принадлежала Семёновскому образцовому городскому училищу.