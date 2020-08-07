Краснодар, , 12:58 — REGNUM Жара до 39 градусов прогнозируется на территории Краснодарского края 7 и 8 августа, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации МЧС, 7 августа в период с 13:30 до 16:00 на территории края прогнозируется жара до +39°, на Черноморском побережье, за исключением города Сочи, температура воздуха достигнет +37°. Такая же жаркая погода прогнозируется и 8 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС по Краснодарскому края распространило экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности в регионе 8 и 9 августа.