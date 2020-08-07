Уфа, , 13:00 — REGNUM Модернизированную сеть онкологической помощи создадут в Башкирии. Об этом 8 августа сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, амбулаторные онкологические центры планируется создать в 13 городах и районах Башкирии. При этом восемь центров уже работают. Поэтому людям не нужно будет ехать в Уфу на лечение.

Хабиров также отметил, что в настоящее время в Башкирии усиливают диагностическую базу. Так, в 2020 году было приобретено 8 компьютерных томографов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в текущем году планируется начать строительство Центра детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы. А 7 августа состоялось открытие нового хирургического корпуса Республиканского клинического онкологического диспансера.

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