Уфа, , 13:00 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Дагестане стабилизировалась, новых массовых вспышек коронавирусной инфекции не ожидается. Об этом сообщил 7 августа заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев журналистам в Уфе.

Замминистра отметил, что в Дагестане провели колоссальную работу ‑ и власти самой республики, и Минздрав России. Ситуация может немного меняться, однако массовый всплеск заболеваемости уже не произойдёт.

Дагестанские больницы обеспечены всем необходимым: лекарствами, тест-системами, средствами индивидуальной защиты, добавил Гриднев.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Дагестан стал вторым российским регионом по количеству выявленных случаев заражения новым коронавирусом. По данным на 7 августа, в регионе зафиксировано 9 565 случаев заражения, скончались 451 человек.

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