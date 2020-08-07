Магас, , 12:51 — REGNUM В Ингушетии попал под уголовное преследование местный житель, решивший разобрать стену башенного комплекса «Утен-Гала» в селе Бейни Джейрахского района. В 2019 году он выбивал камни из стеновой кладки, собираясь использовать их в своих целях.

Однако этот факт стал достоянием общественности и органов правоохраны — в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Как сообщили 7 августа в прокуратуре региона, суд признал вандала виновным и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ. Помимо этого, с него взыскали штраф в размере около 123 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно в Ингушетии уже был вынесен обвинительный приговор по подобному делу. Был наказан 52-летний житель республики, который промышлял тем, что продавал камни, вытащенные их основания средневековой башни XV—XVII веков на территории Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

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