Москва, , 12:51 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин направил свои поздравления в связи с 75-летним юбилеем композитору, заслуженному деятелю культуры РФ Александру Журбину. Текст поздравительной телеграммы 7 августа обнародован на сайте российского правительства.

«Вас, талантливого и яркого композитора, знают и любят как автора замечательной музыки и по праву считают королём русского мюзикла», — говорится в поздравлении.

Также в нем указывается, что произведения композитора, которые созданы с большой любовью, восхищают своей мелодичностью, звуча в постановках театров и в фильмах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свое поздравление заслуженному деятелю искусств РФ, композитору Александру Журбину в связи с 75-летним юбилеем направил президент России Владимир Путин.