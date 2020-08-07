Москва, , 12:48 — REGNUM Следователи завершили расследование уголовного дело в отношении бывших сотрудников полиции, которые обвиняются в провокации против журналиста Ивана Голунова. Об этом 7 августа сообщил адвокат Алексей Коврижкин, защищающий Игоря Ляховца.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

«Нас официально уведомили об окончании следственных действий», — сказал РИА Новости Коврижкин.

Сейчас сторона защиты и сторона потерпевшего должны ознакомиться с материалами дела, после чего оно будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Голунов был задержан в июне 2019 года в Москве. При обыске у него якобы были найдены наркотики. Через пять дней глава МВД России Владимир Колокольцев объявил, что все обвинения с Голунова сняты «в связи с недоказанностью».

Следственный комитет РФ завёл уголовное дело против полицейских, избивших Голунова. В конце января все пятеро подозреваемых — экс-сотрудники полиции УВД по ЗАО Москвы — были задержаны и помещены под арест.

Обвиняемыми по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении работника СМИ проходят бывшие полицейские Акбар Сергалиев, Игорь Ляховец, Максим Уметбаев и Роман Феофанов.

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