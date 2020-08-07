Краснодар, , 12:47 — REGNUM Около пяти тысяч замечаний и предложений внесено к проекту нового Генерального плана города Краснодара в ходе общественных обсуждений, которые длились с 6 июля по 6 августа. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В течение месяца — с 6 июля по 6 августа — жители города и собственники земельных участков могли внести предложения и замечания в проект Генерального плана Краснодара», — уточнили в администрации. Предложения принимались онлайн, по электронной или обычной почте.

До 10 сентября все внесённые предложения должна будет рассмотреть комиссия по землепользованию и застройке администрации города. После этого проект Генерального плана должен подписать глава города, после чего документ будет передан на рассмотрения в гордуму.