Москва, , 12:46 — REGNUM Депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) на своей странице Facebook сообщил о намерении в скором времени посетить Бурятию и лично пожать руку подростку, который вынес из горящего дома четверых малышей.

Сергей Шаргунов (сс) Mollyglott

«Собираюсь лично пожать руку этому отважному человеку. 12-летний школьник Лубсан Цыбиков вытащил из горящего дома четырёх малышей. Мальчик мог сам пострадать и даже погибнуть, но это его не остановило. Увидев пожар и услышав детский плач, первым бросился в пламя, а потом, когда всех спас, уехал домой на велосипеде и из скромности даже ничего не рассказал родным», — пояснил Сергей Шаргунов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 г. 12-летний мальчик из Бурятии Лубсан Цыбиков был представлен к медали МЧС России «За содружество во имя спасения» за то, что пришёл на помощь женщине, в доме которой начался пожар. В здании находились также четверо малолетних детей, а дверь оказалась заблокирована огнём. Когда хозяйка дома начала эвакуировать детей через окно, на помощь ей пришел Лубсан — ученик 6-го класса.

Отец мальчика Цокто Цыбиков отметил, что на месте мальчика каждый поступил бы так же.

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