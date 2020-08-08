Стокгольм, , 08:15 — REGNUM За последние годы риск быть застреленным членами организованных преступных группировок из автоматического огнестрельного оружия для граждан Швеции значительно вырос. К такому заключению пришел криминолог Йоаким Стуруп, который провел собственное исследование по материалам убийств и покушений на убийство в Стокгольме в период с 2011 по 2018 год. За это время количество случаев незаконного применения автоматического оружия увеличилось на 50%. Об этом 7 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Мы также видим эскалацию насилия. Так, в 2011 году на одну жертву приходилось четыре пулевых ранения, когда уже в 2018 — все одиннадцать. Сейчас мы анализируем цифры за 2019 год и за 2020 год, и предварительные данные показывают, что эта тенденция в отношении автоматического оружия сохраняется», — заявил Стуруп.

Напомним, что 2 августа в Норсборге произошло громкое убийство 12-летней девочки, которая стала случайной жертвой криминальных разборок. По данным журналистов, конечной целью выстрелов были два члена преступной группировки, орудующей в муниципалитете Ботчюрка, однако жертвой стал ребенок. От полученных травм девочка скончалась. Сейчас в шведских средствах массовой информации активно обсуждается вопросы безопасности на улицах городов и контроля за оборотом оружия.