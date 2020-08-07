Йошкар-Ола, , 12:46 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на утро 7 августа от последствий заражения коронавирусом скончался ещё один житель республики. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике достигло 36 человек с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 7 августа выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 3873 случаев. С начала наблюдений в республике полностью выздоровели 3384 человека, то есть более 87,37% от общего числа носителей коронавируса уже победили инфекцию.

Читайте также: В Марий Эл выявили 14 новых носителей коронавируса за сутки