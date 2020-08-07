Стокгольм, , 12:54 — REGNUM В Студенческом союзе Швеции (SVEA), раскритиковали отмену осенних вступительных экзаменов при поступлении в высшие учебные заведения. Об этом 7 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

По словам председателя SVEA Дженни Густафссона, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавирусной инфекции, у властей по-прежнему остается возможность найти безопасные помещения и площади, чтобы позволить выпускникам сдать экзамены и не заразиться.

«Можно было бы и найти помещения. Даже не превысить лимит в 50 человек. Я не думаю, что кто-то так уж напрягался ради решения этого вопроса. Я также думаю, что это говорит о том, насколько ценится образованию и молодежь», — заявил Густафссон.

«В мире продолжается пандемия, и мы все должны помочь сдержать распространение инфекции в нашей стране. С этой точки зрения, это (прим.: отмена вступительных испытаний) мудрое решение, особенно когда я также имела возможность обсудить это с администрациями 21 университета, которые придерживаются такого же мнения», — заявила генеральный директор Совета по вопросам высшего образования Швеции Карин Рёдинг.