Москва, , 12:43 — REGNUM Голосование в течение трёх дней на выборах значительно увеличит явку, считают 36% жителей России, незначительно — 21%. Никак не повлияет на явку (36%), показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Читайте также: Большинство жителей России одобряют трёхдневное голосование на выборах

По мнение, при трехдневном голосовании вероятность нарушений и фальсификаций будет выше (36%, ниже — 8%. Считают, что случаи фальсификации сохранятся как и прежде 41% опрошенных.

При этом 66% уверены, что новые правила сделают процесс голосования на выборах более удобным для избирателей. 19% сомневаются в этом.

Опрос проведен 17−19 июля 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, к проведению голосования на выборах в течение трёх дней положительно относятся 59% жителей России. Не одобряют идею 30%.

Читайте также: Госдума разрешает трехдневное голосование на выборах