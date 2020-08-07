Йошкар-Ола, , 12:43 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 7 августа выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 3873 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

С начала наблюдений в республике полностью выздоровели 3384 человека, то есть более 87,37% от общего числа носителей коронавируса уже победили инфекцию. За последние сутки выписаны по выздоровлении 30 человек. 36 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, один житель Марий Эл — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 7 августа выявили 795 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 108 596 случаев.