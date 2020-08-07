Великий Новгород, , 12:40 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на три случая меньше, чем было выявлено днем ранее. По стечению обстоятельств, за сутки выздоровели и выписаны также 13 жителей региона.

Как сообщили 7 августа в областном оперативном штабе, с учетом новых данных общее количество случаев заражения на Новгородчине достигло 3872 случаев за всё время пандемии. Вылечились от COVID-19 за этот период 3024 человека. Скончались 64 человека.

Новые случаи заболевания за последние сутки зафиксированы в Великом Новгороде (11 случаев, а также в Валдайском и Солецком районах (по одному случаю).

Под медицинским наблюдением в Новгородской области остаются 3348 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области выздоровление от COVID обгоняет число новых случаев