Кызыл, , 12:39 — REGNUM За прошедшие сутки в Туве коронавирус выявлен у 24 человек, сообщили ИА REGNUM 7 августа в республиканском минздраве.

За весь период в республике выявлено 6308 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 4780 человек, в том числе 127 — за последние сутки. Коэффициент распространения инфекции — 0,8.

«Зарегистрировано 60 случаев смертности с основным диагнозом COVID-19», — говорится в сообщении минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 августа в Туве было выявлено 6284 носителя коронавируса.

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