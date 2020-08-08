Стокгольм, , 08:17 — REGNUM Мусульманская община в Роннебю (регион Блекинге) получила разрешение от полиции на проведение пятничной молитвы в парке Бруннспаркен, который был признанным одной из красивейших парковых зон Европы. Однако решением полиции недовольны сразу две парламентские партии Швеции — Умеренная коалиционная партия и «Шведские демократы». Их представители возмущены выдачей разрешения, так как считают, что общественный парк не следует использовать для любых религиозных целей. Об этом 6 августа сообщила газета Fria Tider.

На прошлой неделе исламская культурная ассоциация в Роннебю получила разрешение на организацию пятничной молитвы в парке Бруннспаркен. Сообщается, что документ дает право на проведение акции до конца сентября.

«Я считаю, что Бруннспаркен должен быть парком вне религии, тем парком, который мы не должны предусматривать для такой деятельности на постоянной основе», — заявил член «Умеренных» и глава муниципалитета Роджер Фредрикссон.

По данным журналистов, выданное разрешение также предполагает возможность использования колонок, микрофонов и другой звукоусиливающей аппаратуры.

«Теперь им разрешается воспользоваться местом, которое является одним из самых мощных брендов муниципалитета Роннебю и которое ежедневно посещает очень много туристов со всего мира. Мы, «Шведские демократы», не будем сидеть на месте и сделаем всё, что в наших силах, чтобы это разрешение стало разовым событием… Бруннспаркен не предназначен ни для исламских пятничных молитв, ни для других религиозных служб с использованием громкоговорителей», — сообщается на местном сайте «Шведских демократов».