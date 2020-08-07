Ставрополь, , 12:36 — REGNUM Сильная жара ожидается местами на Ставрополье днем 7 и 8 августа. В крае объявлено экстренное предупреждение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«По данным ставропольского Гидрометцентра, в период с 13 до 15 часов 7 и 8 августа местами в Ставропольском крае ожидается сильная жара +40 градусов», — сказано в сообщении.

В ведомстве предупредили, что жара может привести к авариям на автомобильных и железных дорогах из-за деформации асфальта и железнодорожного полотна, отключению электричества из-за перегрева трансформаторных подстанций, повреждению сельскохозяйственных угодий. У местных жителей и гостей края могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания и происходить тепловые удары.

Кроме того, 7 и 8 августа на отдельных территориях Ставрополья сохраняется чрезвычайная пожароопасность.