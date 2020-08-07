Уфа, , 12:35 — REGNUM 35 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе выявили 6990 фактов заражения этим вирусом. А справились с ним 5328 человек, в том числе 22 человека за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах региона продолжают лечение 264 пациента, а 1374 человек лечатся дома.

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