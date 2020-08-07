Краснодар, , 12:30 — REGNUM Экстренное предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью объявлено на территории Краснодарского края на 8 и 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в ближайшие два дня юго-западных районах Краснодарского края прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс. Высокая пожарная опасность (четвёртый класс) ожидается уже со второй половины дня 7 августа в северной половине края, юго-восточных и центральных районах края, а также местами на Черноморском побережье и юго-западных районах края.

По данным на утро 7 августа на территории Краснодарского края особый противопожарный режим действует на территории 43 муниципальных образований, в четырёх муниципальных образованиях введен четвёртый класс пожарной опасности. Термоточек на территории края на утро 7 августа не регистрировалось.