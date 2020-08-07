Красногорск, , 12:29 — REGNUM За три дня на территории Московской области привлекли к административной ответственности за проезд в железнодорожном транспорте без масок 174 пассажира. Об этом 7 августа сообщили в министерстве транспорта Подмосковья.

Общая сумма штрафов составила 870 тыс. рублей. Также жители получили более 2 тыс. предупреждений.

«Со вторника минтранс Московской области совместно с транспортной полицией усилил контроль за соблюдением масочного режима», — говорится в информации.

Отмечается, что рейды проводят не только в самом транспорте, но и на прилегающей инфраструктуре.

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