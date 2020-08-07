Магас, , 12:28 — REGNUM Один из боевиков, нейтрализованных вчера, 6 августа, в Ингушетии, предварительно опознанный как Муслим Евлоев, был известным спортсменом-борцом, выступавшим за сборную Киргизии. В 2018 году он становился чемпионом Азии по вольной борьбе, пишет ТАСС.

Евлоев считался перспективным спортсменом, но в последние годы не принимал участие в соревнованиях из-за нарушения допинговых правил в 2018 году, передает «Пятый канал».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации в двух населенных пунктах Ингушетии были обнаружены боевики, засевшие в доме в районе железнодорожного вокзала в Назрани. В результате короткого боестолкновения двое из них были уничтожены, одного удалось задержать живым.

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