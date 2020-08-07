Москва, , 12:30 — REGNUM Российский бизнесмен Феликс Бажанов объявлен в международный розыск в связи с обвинением в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили 7 августа в пресс-службе Тверского суда Москвы.

О заочном аресте предпринимателя попросили следователи, пояснила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева. Генеральному директору ОАО «Объединение «Мастер» предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия, Бажанов похитил более 1 млрд рублей из принадлежавшего ему ранее банка «Мастер-Капитал». Второй обвиняемый — бывший председатель правления банка Владимир Викторов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ходатайство органов следствия о заочном аресте Бажанова суд рассмотрит 13 августа.