Уфа, , 12:29 — REGNUM Новый корпус Республиканского клинического онкологического диспансера открыли в Башкирии. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, новое медицинское учреждение открывали глава Башкирии Радий Хабиров и заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.

По словам замминистра здравоохранения РФ, он был поражён таким объёмам строительства медицинских учреждений и тому вниманию, которое руководство региона оказывает сфере здравоохранения. Важным является то, что в период неблагополучной эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса, руководство Башкирии уделяет большое внимание основным причинам, вызывающим патологии и смертность людей: сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии.

По словам главы региона Хабирова, в настоящее время, хотя республика и испытывает трудности при наполнении бюджета, было решено не останавливать проекты, касающиеся здравоохранения. Ведь медицина стоит на первом месте. Поэтому работа будет продолжена и в дальнейшем, особенно в сфере развития кардиологической и онкологической помощи.

Хабиров напомнил, что в настоящее время в республике идет строительство кардиоцентра. Кроме этого, с 2020 году будет начато строительство Центра детской онкологии и гематологии.

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