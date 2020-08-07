Екатеринбург, , 12:24 — REGNUM Детские сады Нижнего Тагила (Свердловская область) вернутся к работе в обычном режиме с 10 августа 2020 года. Соответствующее постановление размещено на сайте горадминистрации.

Дошкольные учреждения будут работать с нагрузкой в 50%. Приоритет будут отдавать тем детям, чьи родители начали работать.

Руководство детсадов обязано соблюдать все требования санитарных врачей: от дезинфекции помещений до наличия масок и перчаток на сотрудниках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге детские сады частично открыли свои двери с 6 июля 2020 года.

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