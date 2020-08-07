Токио, , 12:15 — REGNUM 7 августа Кабинет министров Японии принял решение выделить дополнительные 1,13 трлн иен (10,7 млрд долларов) в резервные фонды на продолжение проведения мер по ликвидации последствий пандемии, сообщает газета The Japan Times.

Из этой суммы 915 млрд иен (8,7 млрд долларов) будут направлены на пособия для малого и среднего бизнеса. Каждая компания получит примерно по 2 млн иен (19 тыс долларов). Именно эти малые и средние компании пострадали больше всего из-за введения ограничительных мер против распространения инфекции.

Правительство также выделит 177,7 млрд иен (1,7 млрд долларов) для обеспечения беспроцентного кредитования на сумму до 200 тыс иен (1,9 тыс долларов) тех семей, чьи доходы упали во время пандемии.

Кроме того, 33 млрд иен (3 млрд долларов) будет направлено на проведение ПЦР-тестов на коронавирус для иностранцев, приезжающих в Японию.

Остаток пополнит резервный фонд объемом 11,5 трлн иен (109 млрд долларов), который правительство выделило на борьбу с пандемией ранее.