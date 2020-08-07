Осака, Япония, , 12:14 — REGNUM 6 августа в трёх префектурах Японии зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом, сообщает газета The Japan Times.

225 новых заражённых в префектуре Осака, 110 в префектуре Канагава и 76 в префектуре Чиба.

В Токио в этот день количество зараженных увеличилось на 360.

Несмотря на рост распространения инфекции, правительство Японии пока не считает необходимым вводить режим чрезвычайного положения.

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