Омск, , 12:11 — REGNUM По состоянию на 7 августа в Омской области коронавирус выявлен у 7531 человека, в том числе за последние сутки — у 107 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Выздоровели ещё 80 человек. За весь период число выздоровевших достигло 4640.

За прошедшие сутки в Омской области скончались три пациента с коронавирусом, за весь период — 85.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 6 августа было выявлено 7424 носителя коронасируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области выросло число умерших пациентов с коронавирусом