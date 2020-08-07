Нур-Султан, , 12:11 — REGNUM Загруженность коечного фонда в стационарах Нур-Султана за месяц уменьшилась с 90% до 25%, сообщили 7 августа в управлении общественного здравоохранения казахстанской столицы.

Число пациентов, получающих лечение в больнице, уменьшилось в 4,4 раза. Количество вызовов скорой медицинской помощи уменьшилось втрое, до 1 тыс. С начала пандемии в Нур-Султане выздоровели 76% пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 августа в Казахстане выявили 96 922 случая заражения коронавирусом, выздоровели 70 680 человек, скончались — 1058 пациентов.

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