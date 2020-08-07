Токио, , 12:10 — REGNUM Правительство Японии в скором времени может достичь соглашения с британской фармацевтической компанией AstraZeneca о поставке более 100 млн доз вакцины против коронавируса, сообщает информационное агентство Kyodo.

Вакцина разрабатывается Оксфордским университетом и, как ожидается, в конце августа 2020 компания начнет проводить клинические испытания в Японии.

Производитель заявляет, что начнёт поставки вакцины в другие страны уже в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония также договорилась о поставке 120 млн доз вакцины против коронавируса (рассчитанные на 60 млн человек) от американской компании Pfizer и немецкой компании BioNTech.

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