Брянск, , 12:14 — REGNUM Уголовное дело о совершении преступлений в отношении ребёнка принято к производству следователями СУ СК России по Брянской области. 10-летнюю девочку избила мать, сообщили 7 августа в пресс-службе ведомства.

Об избиении ребёнка жительницей Дятьковского района стало известно в июне 2020 года. Первоначальная проверка показала, что в отношении несовершеннолетней было совершено несколько преступлений. Мать девочки подозревают в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и неисполнении обязанностей по её воспитанию. Следователи приняли уголовное дело к своему производству, запросили необходимую документацию, исследовали жилищные условия девочки.

По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) законных представителей малолетнего, а также должностных лиц правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления.

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