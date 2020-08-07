Токио, , 12:08 — REGNUM Исследование, опубликованное 6 августа, показало, что в Японии от COVID-19 умирают менее 8% заболевших, сообщает информационное агентство Kyodo. Это относительно низкий показатель.

К примеру, если взять период с марта по июнь, то, по данным японского Национального центра глобального здоровья и медицины, из 2600 госпитализированных людей умерли 7,5%. За аналогичный период в Китае погибло 28% пациентов с COVID-19, в Великобритании — 26%, в американском штате Нью-Йорк — 21−24%. В центре признали, что критерии подсчета в разных странах могут отличаться. Однако исследователи объяснили невысокий процент смертности тем, что в Японии меньше людей, страдающих от ожирения или диабета.

По статистическим данным, более тяжелые симптомы COVID-19 развиваются у людей 60 лет и старше, у страдающих хроническими заболеваниями и у курильщиков. Таким пациентам чаще требуется подача кислорода. А среди тех, у кого наблюдались легкие симптомы, такие как головная боль, потеря вкуса и запаха, и кому не требовалось дополнительное кислородное снабжение, 77% уже выздоровели и покинули больницы.

«В дальнейшем мы изучим эффективность лекарств, а также взаимосвязь между симптомами COVID-19 и образом жизни того или иного пациента» — сказал Норио Омагари, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний.