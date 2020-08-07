Москва, , 12:07 — REGNUM Любая избирательная кампания первого лица государства сопровождается поддержкой «мягкой силы» — мастера культуры и спорта становятся доверенными лицами кандидата и публично за него агитируют, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя отказ Леонида Агутин выступать в Белоруссии перед выборами.

«Культура и технологии избирательных кампаний развиты на высоком уровне в США, ЕС и России. На самом минимально уровне, минимальный бюджет кампании для страны с населением 10 млн человек может составлять 2−3 млн долларов.

Нужно отметить, что белорусские города по-прежнему с большим гостеприимством принимают российских звезд эстрады и деятелей театрального искусства.

Графики гастролей российских артистов в соседнем союзном государстве до середины лета текущего года были очень плотными.

В ноябре 2019 года по личной просьбе президента Белоруссии в Минске сольный концерт для 15-тысячной аудитории в «Минск-Арена» дала Алла Пугачева. Сборы с продаж билетов российской прославленной певицы почти достигли тогда рекордных $1 млн.

Избирательная пыль уляжется и Белоруссии. Думаю, что Леонид Агутин как востребованный популярный артист и музыкант обязательно выступит в соседней стране до конца 2020 года», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский певец Леонид Агутин отказался выступать на концерте в Минске за день до проведения выборов президента Белоруссии.

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