Москва, , 12:02 — REGNUM В России в последние два дня коэффициент распространения коронавирусной инфекции сохраняется на уровне 0,96. В среднем по стране этот показатель не превышает единицу с 14 июля.

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Так, в восьми из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель также не превышает единицу. Речь идёт о Нижегородской (0,71), Челябинской (0,88), Свердловской (0,9) и Иркутской (0,93) областях, а также Красноярском крае (0,93), пишет ТАСС. В Подмосковье коэффициент фиксируется на отметке 1,04, что на 0,03 ниже, чем днем ранее.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 7 авугста, за прошедшие сутки на территории России был выявлен 5241 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Таким образом общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране превысило 877,1 тыс. человек. При этом суммарное количество летальных исходов достигло 14 275, почти 683,6 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

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