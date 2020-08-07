Севастополь, , 12:01 — REGNUM 11 новых носителей коронавируса выявлены в Севастополе за прошедшие сутки, сообщили в пресс-службе правительства города-героя 7 августа.

«По состоянию на утро 7 августа зарегистрированы 11 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших — двое приезжих и девять местных жителей; в частности, диагноз подтвердился у роженицы. Напомним, после двух положительных тестов женщина вместе с ребёнком была доставлена в инфекционную больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь. В родильном доме проведена санитарная обработка, введён строгий эпидрежим», — уточнили в оперативном штабе.

Семь пациентов за минувшие сутки были выписаны с выздоровлением после коронавируса. 44 пациента продолжают лечение в стационарах.

Всего за период пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 371 человека, 306 человек выздоровели. 11 пациентов скончались.