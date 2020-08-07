Махачкала, , 13:10 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане, по данным на 10:40 7 августа, достигло 9565, сообщил федеральный оперативный штаб. За прошедшие сутки в республике выявили 48 носителей инфекции — это самый большой суточный прирост в регионе в период с 10 июля.

С начала пандемии в Дагестане выздоровели 8598 человек с подтвержденным COVID-19 (+47 за сутки), или почти 89,9% заразившихся. Умер в республике 451 пациент с коронавирусом, двое из них скончались накануне.

Напомним, Дагестан в настоящее время находится на втором этапе снятия ограничений, действующих на фоне пандемии, и готовится перейти к третьему. В частности, в скором времени в Махачкале в «пилотном» режиме могут открыться банкетные залы, фитнес-клубы и два кинотеатра.

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