Пермь, , 12:08 — REGNUM Участники пермской акции с манекеном, изображающим президента России Владимира Путина, должны провести от полутора до трёх лет в колонии общего режима. Об этом заявила прокурор в ходе судебных прений, сообщает портал «59.ru».

По мнению стороны обвинения, Александр Шабарчин должен провести в заключении три года, Александр Эткин — два, Данила Васильев — год и шесть месяцев. Жителей Перми судят по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

В ноябре 2018 года около остановки «ЦУМ» в Перми появился манекен с картонной маской Владимира Путина и табличкой «Военный преступник — Пыня». За установку куклы задержали Шабарчина, Эткина и Васильева. Эксперты заключили, что надпись разжигает ненависть.

Приговор фигурантам должны огласить после 9 августа.