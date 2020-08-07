Киев, , 12:02 — REGNUM Певице Наталье Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, на три года запрещён въезд на территорию Украины. Об этом сообщили 7 августа в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Ионова прибыла в киевский аэропорт «Борисполь» из Минска. В ходе общения с пограничниками выяснилось, что она неоднократно посещала Крым после 2014 года. Согласно украинским законам, это является «правонарушением».

"Россиянке запретили въезд на Украину на три года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Белоруссию», — рассказали в ГПСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российскому исполнителю Алексею Узенюку, известному под псевдонимом Элджей, отменили запрет на въезд на Украину.

Напомним, Украина не признаёт результаты референдума, по итогам которого Крым вошёл в состав России в 2014 году. Гражданам иностранных государств, которые побывали в Крыму после воссоединения с Россией, Украина запрещает въезд на свою территорию.

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