Киев, 7 августа 2020, 12:02 — REGNUM Певице Наталье Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, на три года запрещён въезд на территорию Украины. Об этом сообщили 7 августа в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).
Как сообщили в пресс-службе ведомства, Ионова прибыла в киевский аэропорт «Борисполь» из Минска. В ходе общения с пограничниками выяснилось, что она неоднократно посещала Крым после 2014 года. Согласно украинским законам, это является «правонарушением».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российскому исполнителю Алексею Узенюку, известному под псевдонимом Элджей, отменили запрет на въезд на Украину.
Напомним, Украина не признаёт результаты референдума, по итогам которого Крым вошёл в состав России в 2014 году. Гражданам иностранных государств, которые побывали в Крыму после воссоединения с Россией, Украина запрещает въезд на свою территорию.
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