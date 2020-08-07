Иваново, , 11:57 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за минувшие сутки, сообщили 7 августа в региональном оперативном штабе. За сутки выписали 46 человек.

«Из новых случаев: 13 человек обследованы с ОРВИ и пневмониями, 12 человек — по контакту с ранее заболевшими», — уточнили в оперативном штабе.

В стационарах остаются 398 пациентов, 89 из них на койках с кислородом, 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Под наблюдением медиков остаются 2630 человек с разными сроками окончания карантина. Ожидается результат по 2275 тестам.

За весь период пандемии в Ивановской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 6597 человек, выздоровел 5321 пациент, 107 человек скончались.