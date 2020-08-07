Алма-Ата, Казахстан, , 11:56 — REGNUM Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе КНБ.

Во время операции задержаны два человека, изъято более 55 кг наркотических веществ, около тонны прекурсоров, огнестрельное оружие, а также крупная сумма денег. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет 1,5 млрд тенге ($3,59 млн).

Напомним, по итогам первой половины 2020 года полиция Казахстана изъяла в Алма-Атинской области 4147 кг наркотиков. Выявлено 370 преступлений, связанных с наркотиками.

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