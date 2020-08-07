Екатеринбург, , 12:05 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё восемь случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Теперь в области подтверждено 315 летальных случаев от COVID-19. Сколько больных новой коронавирусной инфекцией скончались от других заболеваний, неизвестно.

Всего в регионе зафиксировано 21 905 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, скончались уже 1,44% пациентов, у которых выявили вирус SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области проверили на коронавирус уже 954 367 человек.

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