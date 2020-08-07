Томск, , 11:55 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, один пациент с SARS-CoV-2 скончался. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 августа в областной администрации.

Всего в Томской области по состоянию на 7 августа коронавирус выявлен у 4525 человек, выздоровели 3098 человек, скончались 43 пациента с SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 августа в Томской области коронавирус был выявлен у 4471 человека.

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