Владикавказ, , 11:53 — REGNUM В Северной Осетии госпитализированы с подтвержденным референс-центром диагнозом COVID-19 42 человека, в том числе двое детей. Из них 19 пациентов в тяжелом состоянии находятся в реанимации, к аппаратам ИВЛ подключены шесть человек. Такие данные привел 7 июля минздрав РСО-Алании.

В ведомстве также отметили, что за минувшие сутки были госпитализированы еще 25 человек, а общее число жителей региона, которые помещены в больницу с уже подтвержденным коронавирусом или подозрением на него составляет 190 человек.

За все время в Северной Осетии было выявлено 4618 граждан, у которых был установлен диагноз COVID-19. За прошедшие сутки их число выросло еще на семь человек. Выздоровели за все время 4128 пациентов, скончались от инфекции 67 человек.