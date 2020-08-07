Москва, , 11:57 — REGNUM Большинство граждан РФ положительно оценивают прекращение режима самоизоляции и снятие ограничений. Об этом 7 августа заявила директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Такие данные были получены в ходе исследования об эмоциях населения в период выхода из режима самоизоляции. Согласно нему, семь из десяти граждан РФ испытывают позитивные эмоции из-за прекращения режима самоизоляции. В то же время исследование показало рост состояния неопределенности среди населения.

«Если посмотреть на динамику за последние два месяца, мы видим усиление неопределённости», — сказала Накорякова.

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