Москва, , 11:51 — REGNUM К проведению голосования на выборах в течение трёх дней положительно относятся 59% жителей России. Не одобряют идею 30%, затруднились ответить 11%, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Читайте также: Госдума разрешает трехдневное голосование на выборах

Главные плюсы в трехдневном голосовании: удобство для избирателей, больше людей проголосуют (44%), у граждан больше времени обдумать свое решение (5%), нет будет скопления людей на избирательных участках (3%).

Основные доводы против: больше возможностей для фальсификации результатов голосования (14%), слишком затянутое голосование (6%), потребует дополнительных затрат из бюджета (3%).

Опрос по телефону проведен 17−19 июля 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, позволяющий проводить голосование по выборам в течение трех дней, а также вне помещений Госдума приняла во втором, основном чтении.

Читайте также: Жириновский видит риски в трехдневных выборах и рад однодневным в 2020 г