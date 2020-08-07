Южный, Украина, , 11:51 — REGNUM В Одесской области Украины в порту «Южный» хранится 9,6 тыс. тонн аммиачной селитры. Об этом сообщили 7 августа в Администрации морских портов Украины (АМПУ).

В пресс-службе подчеркнули, что информация о нарушениях правил хранения химикатов не соответствует действительности.

«Всего в порту «Южный», согласно всем нормам и стандартам, сохраняется аммиачная селитра объёмом 9600 тонн на причалах № 1,2 порта. Аммиачная селитра расфасована в биг-бегах. В таком случае она не является взрывоопасной, что гарантирует соблюдение всех технологических требований», — сказано в сообщении.

В АМПУ отметили, что опасность представляет процесс перегрузки аммиачной селитры навалом, но таким образом в «Южном» её никогда не грузили.

Напомним, сообщения о наличии аммиачной селитры в портах Украины начали появляться после сильнейшего взрыва этого вещества в порту столицы Ливана.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в порту Николаева опровергли заявление бывшего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, который заявил, что на территории предприятия может находиться 3,2 тыс. тонн аммиачной селитры.

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