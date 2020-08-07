Уфа, , 11:54 — REGNUM Официальная регистрация вакцины от коронавируса нового типа, разработанной в Национальном исследовательском центре имени Николая Гамалеи, состоится 12 августа. Об этом заявил 7 августа заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев журналистам в Уфе.

Он отметил, что в настоящее время вакцина находится на третьем, последнем этапе регистрации. Крайне важны её испытания, так как препарат должен быть безопасным.

Сначала прививать будут врачей и пожилых людей, добавил Гриднев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Гамалеи заявили о подготовке к испытаниям вакцины на детях. Начало этих исследований запланировано на 2021 год.

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