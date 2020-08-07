Астрахань, , 11:46 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 7 августа.

По информации астраханского минздрава, общее число пациентов, умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, достигло 51 человека.

Вместе с тем в стационарах для пациентов с COVID-19 в настоящее время получают лечение 645 человек. Под амбулаторным наблюдением находятся 2 тыс. 590 жителей Астраханской области.

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